Etapa 21 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en París gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 cierra el telón este domingo 26 de julio con la disputa de la última de sus 21 etapas. Después de afrontar una doble ascensión al Alpe d'Huez, el pelotón se prepara para llegar a París y a asistir a la quinta coronación de Tadej Pogacar en los Campos Elíseos.

Con inicio en Thoiry y final en los Campos Elíseos de París, la etapa 21 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 132,5 kilómetros, 1.000 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Lejos de tratarse del tradicional paseo triunfal para el portador del maillot amarillo, la jornada final estará animada por el triple paso por el tramo adoquinado de Montmartre, que apunta a coronar al gran triunfador del día

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la última etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 21 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 21 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 21 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 16:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 19:25 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 21 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la última etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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