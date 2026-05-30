Etapa 21 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Roma por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, cierra el telón este sábado 20 de mayo con la disputa de su última etapa. Después de dos jornadas de máximo esfuerzo en los Dolominas, el pelotón se prepara para afrontar una jornada final que servirá como llegada triunfal para el portador de la codiciada 'Maglia Rosa'.

Con inicio y final en Roma, la etapa 21 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 131 kilómetros y 500 metros de desnivel. El tradicional broche de la 'Corsa Rosa' en la capital italiana dibuja un trazado prácticamente llano que brindará a los velocistas una última oportunidad de brillar.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la última etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 21 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 21 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 21 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 15:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 18:45 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.