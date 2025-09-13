Vingegaard sentencia la Vuelta de la protesta por Palestina

Jonas Vingegaard sentenció este sábado en la Bola del Mundo una Vuelta 2025 marcada por las protestas contra la presencia del Israel Tech, la exhibición de banderas palestinas y ensombrecida por un reducido grupo de 30 personas, que trató de cortar la penúltima etapa estando a punto de provocar un grave accidente entre ciclistas lanzados en un momento clave de la competición.

El ciclista danés, que estuvo resfriado durante la segunda semana de carrera, consiguió su tercera victoria de etapa, la primera vestido de rojo, en un día con muchos nervios y con la presencia de 1.500 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil que sólo fueron superados en la sentada que se produjo en Becerril de la Sierra, a 17 kilómetros de la meta.

Antes, después de un tránsito muy complicado de la caravana publicitaria por Cercedilla, se anuló el paso del pelotón por esta localidad. Los ciclistas fueron por una variante; en una jornada, en lo deportivo, que contó con un explosivo ataque de Mikel Landa, primero en solitario y luego con el italiano Giulio Ciccone, neutralizados al inicio del ascenso de tres kilómetros a la Bola del Mundo.

La organización quería que la Vuelta se sentenciara en los tramos de hormigón de la Bola del Mundo, rampas del 20 por ciento, donde la bici se agarra, es imposible levantarse del sillín y soltar las manos del manillar. A un solo día de Madrid no había nada resuelto, ni siquiera que se pudiera celebrar la etapa de la Sierra de Guadarrama, con una tremenda preocupación a lo que pueda pasar este domingo en el circuito por Madrid.

PI STUDIO

Dos a uno

“Fui al límite durante toda la etapa. Lo di todo. No tuve el día que quería”, reconoció Joâo Almeida, que acabará segundo de la general con un equipo UAE, que se lleva siete etapas, pero que pierde la Vuelta y con ello la posibilidad de derrotar al Visma en triunfos en las tres ‘grandes’. El UAE se lleva el mejor trozo del pastel, el Tour con Tadej Pogacar, pero el conjunto neerlandés conquista el Giro con Simon Yates y la Vuelta con Vingegaard. “Fui cómodo durante toda la etapa. Nunca el ritmo que impuso el UAE me castigó y como estaba mejor que otros días pensé que podía ganar la etapa”, reconoció.

Vingegaard era el favorito para ganar la Vuelta de la protesta propalestina, en la que muchos manifestantes solicitaron la expulsión del Israel Premier Tech, algo que la organización no podía hacer, sólo la UCI. El conjunto israelí no sólo desfilará este domingo por Madrid, sino que subirá al podio final con el estadounidense Matthew Riccitello, como ganador del jersey blanco, el que identifica al mejor corredor menor de 25 años clasificado en la general.

La 20ª etapa circuló por las localidades y puntos donde la protesta por Palestina había realizado convocatorias, custodiadosmpor la Policía Nacional o por la Guardia Civil, agentes antidisturbios en todos los casos. Siempre de forma pacífica, sin intervenir en la carrera, el público gritó contra el Israel Premier Tech y exhibió banderas y pancartas.

Todo se desbordó en una rotonda de Becerril de la Sierra. Unos 30 manifestantes realizaron una sentada. Se detuvieron los coches que preceden a los ciclistas; había un hueco. Por allí pasó Landa que era cabeza de carrera y, poco a poco, todos los ciclistas. El gallego Carlos Canal, del Movistar, fue el que peor lo pasó cuando los manifestantes, de forma peligrosa e injustificada bajo ningún concepto, se lanzaron hacia los ciclistas pudiendo ocasionar un grave accidente. Tuvo que actuar la Guardia Civil.

Atrapados

Los coches de los jueces, la organización y los equipos quedaron atrapados hasta que fue despejada la calzada, en la principal nota negra de la Vuelta 2025, pues las cancelaciones del final de etapa en Bilbao y Mos se realizaron antes de la llegada de los ciclistas, que iban a unos 45 por hora cuando irrumpieron los manifestantes.

Vingegaard nunca se distanció de Almeida, después del impulso de los compañeros del UAE. A 1,1 kilómetros de la cima cambió el ritmo, se fue hacia la victoria de etapa y Vuelta y no lo volvieron a ver hasta el podio de Navacerrada.

Este domingo acaba una Vuelta, todavía pendiente de las protestas, en la que por primera vez en la historia no habrá un corredor español entre los diez mejores de la general. El catalán Abel Baldestone, 13º de la tabla, será el mejor entre los ciclistas locales en una edición movida en lo social y dominada por un doble vencedor del Tour, que era el gran favorito en la salida de Italia, que parece que haya sido el siglo pasado.

