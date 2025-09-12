Etapa 20 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la ascensión a la Bola del Mundo por TV y online

La Vuelta a España 2025 encara su recta final este sábado 13 de septiembre con la disputa su vigésima y penúltima etapa, que partirá desde Robledo de Chavela para finalizar en lo alto del Puerto de Navacerrada

Con 165,6 kilómetros de recorrido, un desnivel positivo de unos imponentes 4226 metros y un total de cinco puertos categorizados, la etapa 20 de la ronda española presenta al pelotón el último gran desafio de su 90ª edición a las puertas de la llegada a Madrid.

La confección de la jornada, con protagonismo absoluto de la montaña, pondrá a prueba las piernas de los ciclistas desde el pistoletazo de salida. Los primeros compases del día ofrecen un escenario ideal para una fuga temprana, aunque el grueso de la acción se espera en el mítico puerto de Navacerrada. 21 km al 6%, con rampas que alcanzan el 20% y unos temibles últimos kilómetros al 12%, este coloso de categoría especial apunta a ser el último juez de La Vuelta.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 20 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 20 de la Vuelta a España 2025?

Perfil de la etapa 20 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 20 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:00 horas (CET).

: 13:00 horas (CET). Horario de última llegada: 17:17 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 20 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.