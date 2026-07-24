Etapa 20 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el segundo paso por el Alpe d'Huez gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 entra en su recta final de su tercera semana de competición este sábado 25 de julio con la disputa de la penúltima de sus 21 etapas. Por segunda jornada consecutiva, el pelotón se enfrentará al temible Alpe d'Huez en el que será el último gran desafío de la ronda gala antes de la llegada triunfal a los Campos Elíseos de París.

Con inicio en Le Bourg d'Oisans y final en el Alpe d'Huez, la etapa 20 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 170,9 kilómetros, 5.450 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. A pesar de que la ascensión final se realiza por una vertiente menos desafiante que el día anterior, la presencia del Col de la Fer, el Galibier y el Sarenne como puertos de categoría especial dan forma a la jornada reina de la presente edición, que terminará de decidir una carrera por el amarillo que parece inevitablemente inclinada hacia el lado de Tadej Pogacar.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la penúltima etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 20 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 20 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 20 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 11:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:11 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 20 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la penúltima etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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