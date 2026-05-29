Etapa 20 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Piancavallo por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, se prepara para su esperado colofón final este sábado 20 de mayo con la disputa de la vigésima y penúltima etapa. Después de lidiar con la reina de la presente edición, el pelotón se prepara para afrontar la última jornada montañosa antes de la tradicional llegada a Roma.

Con inicio en Gemona del Friuli y final en Piancavallo, la etapa 20 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 200 kilómetros y 3750 metros de desnivel repartidos esencialmente en dos de los tres puertos categorizados que dan forma a la jornada. El principal atractivo del día se encuentra en la doble ascensión al imponente Piancavallo, que brindará a los escaladores una última oportunidad de exhibir sus virtudes.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la penúltima etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 20 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 20 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 20 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 11:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:18 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.