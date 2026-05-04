Etapa 2 de la Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

La Vuelta a España Femenina 2026, primera de las tres grandes pruebas por etapas del calendario, sigue adelante hoy lunes 4 de mayo con la disputa de la segunda de sus siete etapas. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en el norte de España para intentar inscribir su nombre en un palmarés monopolizado por las neerlandesas Demi Vollering y Annemiek van Vleuten.

Con inicio en Lobios y final en San Cibrao das Viñas, la etapa 2 de la Vuelta a España Femenina 2026 abarcará un recorrido de 109 kilómetros y casi 2000 metros de desnivel a pesar de no contar con ningún puerto categorizado. El trazado invita a pensar en una jornada impredecible de la que las ciclistas más valientes pueden sacar rédito para posicionarse en la clasificación general, especialmente en el último tramo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España Femenina 2026?

El perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España Femenina / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la Vuelta a España Femenina 2026?

Hora de salida: 14:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.