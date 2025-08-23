Etapa 2 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante hoy domingo 24 de agosto con la disputa de su segunda etapa, que llevará al pelotón de Alba a Limone Piemonte.

Con 159,6 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 1.884 metros, la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 presenta un perfil mayoritariamente llano a excepción del último tramo, com marcada tendencia ascendente hasta alcanzar la meta en lo alto del Limone Piemonte.

El segundo día de competición en la ronda española traerá consigo la llegada de la primera llegada en alto de la presente edición. Los 9,8 km al 5,1% que conforman la ascensión al Limone Piemonte (2ª categoría) ofrecen a los escaladores una oportunidad inmejorable de apuntarse el primer tanto en la carrera por la clasificación general.

La próxima jornada de La Vuelta será la segunda de las cuatro etapas consecutivas en el extranjero. No será hasta el miércoles 27 de agosto cuando el pelotón se adentre en España a través de Figueres, que albergará la contrarreloj por equipos.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:35 horas (CET).

: 13:35 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:21 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.