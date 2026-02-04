Etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y en directo con Evenepoel

La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 sigue adelante hoy jueves 5 de febrero con la disputa de la segunda de sus cinco etapas, que partirá desde Carlet para finalizar en Alginet y se disputará bajo el formato de contrarreloj individual.

Con 17,5 kilómetros de recorrido, la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana dibuja un recorrido corto y técnico, ideal para los especialistas. La forma en la que los candidatos afronten el repecho intermedio y la posterior bajada hacia Alginet apunta a ser decisiva no solo para la victoria del día, también para comenzar a abrir brecha en la clasificación general.

El escenario en el que se desarrollará la etapa de este jueves sitúa a Remco Evenepoel como claro favorito. El líder del Red Bull-Bora, que actualmente ocupa la 31ª posición de la clasificación, tiene ante si una oportunidad de oro para mejorar su situación e intentar asaltar un liderato ahora en poder de Girmay.

Imagen de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

El perfil de la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

Horario de primera salida : 14:17 horas (CET).

: 14:17 horas (CET). Horario aproximado de última llegada: 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026.