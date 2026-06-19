Etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en La Molina gratis por TV y en directo

La Volta a Catalunya femenina 2026 sigue adelante este sábado 20 de junio con la disputa de la segunda de sus tres etapas. Después de un desafiante estreno en Santa Susanna, el pelotón se prepara para enfrentarse al gran coloso de la presente edición, que apunta a decidir la carrera por la general.

Con inicio en Sant Vicenç de Castellet y final en La Molina, la etapa 2 de la Volta a Catalunya femenina abarcará un recorrido de 130 kilómetros y dos puertos categorizados. El principal foco de atención de la jornada se encuentra en la ascensión al Coll de la Creueta, coloso de categoría especial que se corona a casi 2.000 metros y pondrá a prueba las piernas de las aspirantes a la victoria justo antes de la llegada a meta.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 en abierto por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

El perfil de la etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 / Volta Catalunya

¿Cuál es el recorrido de la etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

Hora de salida: 9:55 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 13:58 (CEST)

¿Dónde ver gratis por TV la etapa de hoy de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya Femenina se podrá ver gratis por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, el canal autonómico Esport 3 también ofrece una retransmisión en abierto de la competición.

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