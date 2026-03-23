Etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 sigue adelante este martes 24 de marzo con la disputa de la segunda de sus siete etapas. Algunas de las grandes estrellas del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de sentarse en el trono de un Primoz Roglic que este año no defenderá su condición de vigente campeón.

Con inicio en Figueres y final en Banyoles, la etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya abarca un recorrido de 167,5 kilómetros y unos desafiantes 2.1000 metros de desnivel a pesar de contar con un único puerto categorizado. Si bien es cierto que el perfil de la jornada se antoja propicio para los velocistas, el tramo interior por Olot previo a la llegada a meta puede romper la carrera.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la Volta a Catalunya?

El perfil de la etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la Volta a Catalunya?

Hora salida: 13:10 horas (CET)

13:10 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:58 horas (CET)

¿Dónde ver la etapa 2 de la Volta a Catalunya gratis por TV y online?

En España, la etapa 2 de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista. La retransmisión televisiva de la etapa 2 correrá al cargo de Eurosport 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.