Etapa 2 de la Volta Algarve 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

La Volta ao Algarve 2026 sigue adelante este jueves 19 de febrero con la disputa de la segunda de sus cinco etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras portuguesas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.

Con inicio en Portimao y final en Fóia, la etapa 2 de la Volta ao Algarve cuenta con un recorrido de 157,1 kilómetros y el aliciente de presentar la primera llegada en alto de la presente edición. La sucesión de ascensos de tercera categoría que tendrá que afrontar el pelotón a lo largo de la jornada culminará con el colosal Fóia, puerto de primera categoría que apunta a ser uno de los grandes jueces de la presente edición.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la segunda etapa de la Volta ao Algarve por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la Volta ao Algarve?

El perfil de la etapa 2 de la Volta ao Algarve / Volta ao Algarve

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la Volta ao Algarve?

Horario de salida: 12:00 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 2 de la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

