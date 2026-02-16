Etapa 2 del UAE Tour 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver la contrarreloj por TV y en directo

El UAE Tour, que se disputa entre el 16 y el 22 de febrero, sigue adelante hoy martes 17 de febrero con la disputa de la segunda de sus siete etapas. La carrera emiratí busca nuevo campeón ante la ausencia de Tadej Pogacar, que no defenderá la corona conseguida en la edición anterior.

Con inicio y final en Hudayriyat Island, la etapa 2 del UAE Tour cuenta con un recorrido de 12,2kilómetros y se disputará bajo el formato de contrarreloj individual. La jornada está dividida en dos partes claramente diferenciadas, con la primera favorable para los rodadores y la segunda para los perfiles más técnicos.

Hablar de contrarreloj es hablar del campeón del mundo de la modalidad y bicampeón olímpico Remco Evenepoel. El líder del Red Bull-BORA, claro favorito de la jornada, intentará redimirse tras no formar parte de los aspirantes a la victoria en la etapa inaugural, que encumbró a Isaac del Toro como líder provisional de la clasificación.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la segunda etapa del UAE Tour por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del UAE Tour?

¿A qué hora empieza la etapa 2 del UAE Tour 2026?

Horario de primera salida: 10:05 horas (CET).

Horario aproximado de última llegada: 12:40 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 2 del UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

