Etapa 2 del Tour de Suiza 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour de Suiza 2026, última gran cita por etapas antes de la irrupción del Tour de Francia, sigue adelante este jueves 18 de junio con la disputa de la segunda de sus 5 etapas. Una vez descorchada la botella en carreteras helvéticas, el pelotón se prepara para afrontar la que a priori se dibuja como la jornada menos determinante a efectos de la general.

Con inicio y final en Locarno, la etapa 2 del Tour de Suiza abarca un recorrido de 157,7 kilómetros y cuenta un total de 3 puertos categorizados. La presencia del imponente Monte Ceneri en los primeros compases parece animar una fuga temprana, mientras que los dos repechos finales apuntan a premiar a los perfiles más explosivos.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 2 del Tour de Suiza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour de Suiza?

El perfil de la etapa 2 del Tour de Suiza 2026 / Tour de Suiza

¿Cuál es el recorrido de la etapa 2 del Tour de Suiza 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour de Suiza 2026?

Horario de salida: 14:09 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:45 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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