Etapa 2 del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo con Pogacar

El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, sigue adelante este jueves 30 de abril con la disputa la segunda de sus cinco etapas. A lo largo de la próxima semana, algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras suizas con el objetivo de tomar el relevo de Joao Almeida en el palmarés de la competición.

Con inicio en Rue y final en Vucherens, la etapa 2 del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 173,1 kilómetros y cuenta con tres puertos categorizados. La jornada no presenta las ascensiones desafiantes de la anterior etapa, pero el trazado quebrado dibuja un escenario propicio para los ataques.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour de Romandía 2026?

El perfil de la etapa 2 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour de Romandía 2026?

Hora de salida: 13:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:16 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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