Etapa 2 del Tour de Francia 2026 Femenino: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026sigue adelante hoy domingo 2 de agosto con la disputa de la segunda de sus nueve etapas. Una vez repartido el primer maillot amarillo de la presente edición, el pelotón se prepara para afrontar la segunda y última etapa en Suiza antes de adentrarse definitivamente en Francia.

Con inicio en Aigle y final en Ginebra, la etapa 2 del Tour de Francia abarca un recorrido de 147,9 kilómetros y cuenta con la presencia de cinco puertos categorizados. A diferencia de lo sucedido en la primera jornada por carreteras helvéticas, los numerosos repechos que deberán ser afrontados a lo largo del día no parecen suficientes para evitar el previsible desenlace al sprint, que otorgará a las más rápidas del pelotón la primera oportunidad de brillar y dar un paso en firme en la clasificación de puntos

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 2 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 14:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:47 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 2 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 2 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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