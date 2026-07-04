Etapa 2 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la llegada a Barcelona gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, sigue adelante este domingo 5 de julio con la disputa de la segunda de sus 21 etapas. Una vez repartido el primer maillot amarillo tras una espectacular contrarreloj por equipos, el pelotón se prepara para afrontar la primera etapa en línea

Con inicio en el Tarragona y final en Barcelona, la etapa 2 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 168,5 kilómetros, 2.500 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados, uno de ellos de segunda categoría. El gran atractivo de la jornada se encuentra en circuito final y su triple ascensión al Castell de Montjuïc, repecho de 1,6 kilómetros con tramos al 13%.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:26 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 2 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la segunda etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Los primeros compases de la ronda gala en Catalunya también serán emitidos en los canales autonómicos TV3 y 3 Cat, que han adquirido los derechos de las tres primeras etapas de la presente edición.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.