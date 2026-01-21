Etapa 2 del Tour Down Under 2026: horario, perfil, recorrido y dónde ver por TV y en directo

El Tour Down Under 2026 sigue adelante en la madrugada de este miércoles 21 al jueves 22 de enero con la disputa de la segunda de sus cinco etapas, que partirá desde Norwood para finalizar en Uraidla.

Con 148,1 kilómetros de recorrido a través de un trazado montañoso, la segunda etapa en línea de la presente edición del Tour Down Under se presenta como el primer gran examen en la carrera por la clasificación general. La doble ascensión al célebre 'Corkscrew' apunta a ser el punto clave en el que se abran diferencias entre los candidatos y el resto del pelotón.

La disputa de la primera etapa dejó a Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) como líder provisional del Tour Down Under, pero la próxima jornada se espera respuesta por parte del UAE Team. El perfil de la etapa favorece a Jay Vine, y el vigente campeón Jhonatan Narváez también tendrá algo que decir

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour Down Under 2026?

Este es el perfil de la etapa 2 del Tour Down Under 2026 / Tour Down Under

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour Down Under 2026?

Horario de salida : 1:50 horas (CET).

: 1:50 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 5:20 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 2 del Tour Down Under 2026?

En España, cada una de las 5 etapas y el prólogo que componen el Tour Down Under 2026 se podrán ver a través de las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las etapas del Tour Down Under 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.