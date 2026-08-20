Etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour de l'Avenir 2026, la cita por excelencia del calendario sub-23, sigue adelante este viernes 21 de agosto con la disputa de la segunda de sus 7 etapas. Tras el pistoletazo de salida en Normandía, el pelotón se prepara para afrontar una nueva jornada en la que los velocistas tendrán la oportunidad de brillar.

Con inicio en Nogent-le-Rotrou y final en Amboise, la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026 abarca un recorrido de 116 kilómetros, 807 metros de desnivel y cuenta con un único puerto categorizado. El escaso desnivel y la presencia de un solitario repecho en la segunda mitad del recorrido dibujan un escenario propicio para un masivo desenlace al sprint, en el que los más rápidos del pelotón tendrán la oportunidad de volver a sacar músculo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa del Tour de l'Avenir 2026 por televisión y online desde España.

El perfil de la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026

El perfil de la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026 / Tour de l'Avenir

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026?

Hora de salida: 14:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:50 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026 por TV y en directo?

En España, la etapa 2 del Tour de l'Avenir 2026 se podrá ver por TV y online a través de las plataformas Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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