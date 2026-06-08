Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tradicional antesala del Tour de Francia, sigue adelante hoy lunes 8 de junio con la disputa de la segunda de sus 8 etapas. Después de una primera toma de contacto que encumbro a Alex Baudin como primer líder, los favoritos al maillot amarillo preparan su primer movimiento en una jornada maratoniana.

Con inicio en Saint-Martin-Le-Vinoux y final en Le Puy-Velay, la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarcará un recorrido de 234 kilómetros, cerca de 3.000 metros de desnivel y un total de 5 puertos categorizados. Jornada rompepiernas en la que el control de la fuga por parte del pelotón puede encumbrar a alguno de los favoritos, con la ascensión a la cota de Saint-Vidal (3ª categoría) a 12 km de meta marcada como punto clave.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

El perfil de la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

Horario de salida: 11:30 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:05 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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