Etapa 2 de la París-Niza 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

La París-Niza 2026 sigue adelante este lunes 9 de marzo con la disputa de la segunda de sus ocho etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.

Con inicio en Épône y final en Montargis, la etapa 2 de la París-Niza cuenta con un recorrido de 187 kilómetros y tres puertos categorizados. A pesar de la presencia de estos repechos, la próxima jornada de la 'Carrera del Sol' se desarrollará en un trazado mayoritariamente llano que brindará a los velocistas su primera oportunidad de brillar.

La segunda etapa no apunta a marcar ni mucho menos el desenlace de la carrera, pero servirá para calibrar el estado de los favoritos antes de la disputa de la contrarreloj. Entre ellos destaca Jonas Vingegaard, que intentará quitarse la espinita tras el abandono de la edición anterior ante la oposición de un Juan Ayuso reforzado tras su reciente victoria en la Volta ao Algarve.

Vingegaard y Ayuso, antes del pistoletazo de salida de la París-Niza / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la segunda etapa de la París-Niza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de la París-Niza?

El perfil de la etapa 2 de la París-Niza / París-Niza

¿A qué hora empieza la etapa 2 de la París-Niza?

Horario de salida: 12:45 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 16:59 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 2 de la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

