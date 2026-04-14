Etapa 2 de O Gran Camiño 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver gratis por TV y en directo

O Gran Camiño, la gran cita ciclista de Galicia, sigue adelante este miércoles 15 de abril con la disputa de la segunda de sus cinco etapas. A lo largo de los próximos días, algunos de los mejores equipos WorldTour se dan cita en carreteras gallegas con el objetivo de tomar el relevo de Derek Gee en el palmarés de la competición.

Con inicio en Villalba y final en Barreiros, la segunda etapa de O Gran Camiño abarca un recorrido de 158,5 kilómetros con 1933 metros de desnivel y dos puertos categorizados. Después de la contrarreloj inaugural, la ronda gallega da paso a su primera etapa en línea con un trazado quebrado que podría premiar a los que se atrevan con una escapada temprana, aunque no se descarta un desenlace al sprint.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa de O Gran Camiño 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 de O Gran Camiño?

El perfil de la etapa 2 de O Gran Camiño 2026 / O Gran Camiño

¿A qué hora empieza la etapa 2 de O Gran Camiño?

Horario de salida: 11:35 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 15:30 horas (CET).

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las cinco etapas que dan forma a la ronda gallega con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.