CICLISMO
Etapa 2 del Giro de Italia 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora la segunda etapa del Giro de Italia y en qué canal de TV ver desde España
El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante este sábado 9 de mayo con la disputa de la segunda de sus 21 etapas. La próxima jornada será la segunda de las tres que se disputarán en suelo búlgaro antes de que la acción se traslade a Italia.
Con inicio en Burgas y final en Veliko Tarnovo, la etapa 2 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 220 kilómetros y más de 2600 metros de desnivel acumulado. A pesar de tratarse de los primeros compases de la 'Corsa Rosa', el extenso kilómetraje y los tres puertos categorizados dibujan una jornada que promete emociones fuertes y podría derivar en las primeras diferencias reales en la general. El foco de atención será la ascensión Lyaskovets, situada a apenas 11 kilómetros de meta y con rampas que alcanzan el 14%.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la segunda etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Giro de Italia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 2 del Giro de Italia 2026?
- Hora de salida: 10:50 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 16:14 horas (CEST)
¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?
En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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