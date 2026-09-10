CICLISMO
Etapa 19 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Peñas Blancas gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la decimonovena etapa de la Vuelta a España y en qué canal de TV ver en abierto
La Vuelta a España 2026 encara la recta final de su tercera y última semana de competición este viernes 11 de septiembre con la disputa de la antepenúltima de sus 21 etapas. Superada ya la decisiva contrarreloj individual de Cádiz, el pelotón se prepara para enfrentarse a la primera de las dos finales por el maillot rojo antes de la llegada triunfal a Granada.
Con inicio en Velez-Málafa y final en Estepona, la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 211 kilómetros, 4.170 metros de desnivel y cuenta con cuatro puertos puntuables. Una vez superada la concentración montañosa y la sucesión de tres ascensiones, Peñas Altas emerge como colofón final de la jornada y uno de los puertos llamados a marcar la diferencia en la ajustada lucha por la general.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 19 de la Vuelta a España 2026?
- Hora de salida: 11:50 horas (CEST)
- Hora aproximada de llegada: 17:14 horas (CEST)
¿Dónde ver la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?
En España, la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 1 a partir de las 16:15 horas (CEST).
Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
- Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
- Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
- Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos
- Rodri llamó a Gayà para disculparse
- Alcaraz - Shelton hoy en directo: cuartos de final del US Open 2026 en vivo
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Edu Aguirre señala el gran problema del Real Madrid: 'No va a ganar títulos así
- Tres ausencias en el estreno del Barça en la Champions