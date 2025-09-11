Etapa 19 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver por TV y online

La Vuelta a España 2025 afronta los últimos coletazos de su tercera semana de competición este viernes 12 de septiembre con la disputa su decimonovena y antepenúltima etapa, que partirá desde Rueda para finalizar en Guijuelo.

Con 161,9 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 1.517 metros, la etapa 19 de la ronda española llevará al pelotón a través de un recorrido mayoritariamente llano que hará las funciones de antesala de la última gran etapa de montaña.

Sin grandes dificultades en el horizonte, esta jornada dibuja un escenario ideal para los velocistas, que dispondrán de una penúltima oportunidad de apuntarse una victoria en una etapa que apunta a decidirse al sprint.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 19 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 19 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:50 horas (CET).

: 13:50 horas (CET). Horario de última llegada: 17:21 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 19 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.