Etapa 19 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el primer paso por el Alpe d'Huez gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 encara la recta final de su tercera semana de competición este viernes 24 de julio con la disputa de la antepenúltima de sus 21 etapas. Después de una primera toma de contacto con la montaña, el pelotón se prepara para afrontar el primero de los dos enfrentamientos ante uno de los grandes colosos de la ronda gala: el Alpe d'Huez.

Con inicio en Gap y final en lo alto del Alpe d'Huez, la etapa 19 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 127,9 kilómetros, 3.500 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. A pesar de lo reducido del kilometraje, se trata de una jornada de emociones concentradas, con dos puertos prácticamente encadenados nada más empezar y el ascenso por una de las vertientes más desafiantes del Alpe d'Huez como colofón final.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 19 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 19 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 19 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 14:00 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:24 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 19 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimonovena etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.