Etapa 19 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa reina por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, se adentra en su recta final este viernes 19 de mayo con la disputa de la decimonovena y antepenúltima etapa. La reina indiscutida de la presente edición se presenta ante el pelotón con la promesa de terminar de decidir una carrera por la 'Maglia Rosa' que parece muy inclinada a favor de Jonas Vingegaard.

Con inicio en Feltre y final en Alleghe, la etapa 19 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 151 kilómetros y 5000 metros de desnivel repartidos en seis puertos categorizados. Entre ellos destaca la ascensión final al colosal Alleghe, con cerca de 10 km de longitud y rampas que alcanzan el 15% que apuntan a encumbrar al sucesor de Simon Yates en el palmarés de la competición.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimonovena etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 19 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 19 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 19 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:12 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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