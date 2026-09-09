Etapa 18 de la Vuelta a España 2026: perfil de la contrarreloj, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 sigue avanzando en su tercera y última semana de competición este jueves 10 de septiembre con la disputa de la decimoctava de sus 21 etapas. Después de dos jornadas de transición, el pelotón se prepara para afrontar una jornada que apunta a ser trascendente en el desenlace de la carrera por el maillot rojo.

Con inicio en El Puerto de Santa María y final en Jerez de la Frontera, la etapa 18 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 32,1 kilómetros y se desarrollará bajo el formato de contrarreloj individual. Jornada completamente llana en la que el viento puede adquirir protagonismo y que otorga a Primoz Roglic una oportunidad de oro para intentar dar caza al líder Enric Mas.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoctava etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 18 de la Vuelta a España 2026?

Hora de primera salida: 14:06 horas (CEST)

Hora aproximada de última llegada: 17:30 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 18 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 18 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 1 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.