Etapa 18 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la contrarreloj gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue avanzando en su tercera y última semana de competición este jueves 11 de septiembre con la disputa su decimoctava etapa, una contrarreloj individual con inicio y final en Valladolid.

Con 27,2 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de apenas 140 metros, la etapa 18 de la ronda española vuelve a presentar un perfil ideal para especialistas puros, dónde las estrellas de la modalidad podrán arañar variosos segundos que les ayuden a certificar sus respectivos objetivos.

Si bien es cierto que la contrarreloj vallisoletana cuenta con un pequeño repecho en la parte inicial del recorrido, este no parece suficiente para que los escaladores puedan tener ventaja frente a los velocistas más puros.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 18 de la Vuelta a España 2025?

Horario de primera salida : 14:12 horas (CET).

: 14:12 horas (CET). Horario aproximado de última llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 18 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.