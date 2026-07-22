Etapa 18 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 alcanza el ecuador de su tercera semana de competición este jueves 23 de julio con la disputa de la decimoctava de sus 21 etapas. Después de una jornada que devolvió el protagonismo a los sprinters, el pelotón se prepara para afrontar la irrupción de la alta montaña en la ronda gala

Con inicio en Voiron y final en lo alto de Orcières-Merlette, la etapa 18 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 185,2 kilómetros, 3.900 metros de desnivel y cinco puertos categorizados. La temprana aparición de la desafiante Cote d'Engins (1ª categoría, 11,4 km al 5,4%) figura como gran punto de selección, aunque los fugados deberán hacer gala de unas piernas extraordinarias para evitar que la victoria se resuelva en la ascensión final a Orcières-Merlette (1ª categoría, 7,1 km al 6,7%).

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 18 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 18 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 18 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 12:35 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:12 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 18 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.