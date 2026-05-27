Etapa 18 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, comienza a acercarse a su esperado colofón final este jueves 28 de mayo con la disputa de la decimoctava de sus 21 etapas. Después de varias jornadas montañosas, el pelotón se enfrenta a la primera etapa llana de la tercera semana de competición que servirá como antesala de la etapa reina

Con inicio en Fai della Paganella y final en Pieve di Soligo, la etapa 18 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 168 kilómetros y 2050 metros de desnivel. Con los favoritos gestionando esfuerzos para el desafío que se avecina, la próxima jornada de la 'Corsa Roja' otorga a los velocistas una de sus últimas oportunidades de acaparar los focos.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoctava etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 18 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 18 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 18 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:18 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.