Etapa 17 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 sigue adelante en su tercera y última semana de competición este miércoles 9 de septiembre con la disputa de la decimoséptima de sus 21 etapas. El pelotón se prepara para enfrentarse a una jornada de trámite antes de que la ronda española se adentre en su fase más decisiva.

Con inicio en Dos Hermanas y final en Sevilla, la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 185 kilómetros en los que por segundo día consecutivo no habrá rastro de puertos categorizados ni de zonas bonificadas. La jornada más llana de la presente edición se presenta como una alfombra roja para los equipos de los velocistas, con Matthew Brennan y el Team Visma como protagonistas esperados.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 17 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 17 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:00 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:19 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.