Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la ascensión a El Morredero gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante en su tercera y última semana de competición este miércoles 10 de septiembre con la disputa su decimoséptima etapa, que partirá desde O Barco de Valdeorras para finalizar en la cima del Alto de El Morredero.

La etapa 17 de la ronda española apunta a ser uno de los últimos grandes desencadenantes de cambios en la clasificación general. Con 143,2 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 3.371 metros, el pelotón recorrerá las carreteras de Galicia y León antes de coronar el desafiante Alto de El Morredero (1ª categoría), en cuya cima se encuentra la línea de meta.

La ambición de los escaladores marcará el momento en el que se produzca una fuga, pues la jornada ofrece múltiples oportunidades para que esta se produzca incluso en los primeros kilómetros. Sin embargo, el juez final será el Alto de El Morredero, en cuyas rampas los ciclistas que más achaquen el cansancio acumulado podrían perder un tiempo considerable sin apenas margen de reacción.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 17 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 17 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:30 horas (CET).

: 13:30 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:17 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 17 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

