Etapa 17 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su tercera semana de competición este miércoles 22 de julio con la disputa de la decimoséptima de sus 21 etapas. Después de enfrentarse a la contrarreloj individual, el pelotón afronta una jornada en la que los más rápidos tendrán la oportunidad de brillar antes de que la montaña se adueñe de la ronda gala.

Con inicio en Chambery y final en Voiron, la etapa 17 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 174,7 kilómetros, 2.200 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. A pesar de las numerosas cotas presentes en la primera mitad del recorrido, nada parece poder evitar la que apunta a ser la última llegada al sprint de la presente edición.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 17 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 17 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 17 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:18 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 17 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.