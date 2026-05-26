CICLISMO
Etapa 17 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza la etapa 17 del Giro de Italia y en qué canal de TV ver desde España
El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante en su última semana de competición este miércoles 27 de mayo con la disputa de la decimoséptima de sus 21 etapas. Después de enfrentarse al colosal Carì, el pelotón volverá a enfrentarse a una jornada montañosa en la que los aspirantes a la general no pueden despistarse
Con inicio en Cassano d'Adda y final en Andalo, la etapa 17 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 202 kilómetros y 3.300 metros de desnivel. El perfil de la jornada podría premiar a los más valientes, aunque el trazado ascendente y la cercanía a meta del último puerto requerirán de una buena gestión de esfuerzos por parte de los fugados.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoséptima etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 17 del Giro de Italia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 17 del Giro de Italia 2026?
- Hora de salida: 12:10 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:14 horas (CEST)
¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?
En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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