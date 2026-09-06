Etapa 16 de la Vuelta a España 2026 : perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 abrirá el telón de su tercera y última semana de competición el próximo martes 8 de septiembre con la disputa de la decimosexta de sus 21 etapas. Después de una merecida jornada de descaso, el pelotón dará el pistoletazo de salida al tramo más decisivo de la ronda española, en el que terminará de decidirse las carreras por los cuatro maillots en juego.

Con inicio en Cortegana y final en Palos de la Frontera, la etapa 16 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 181,1 kilómetros sin ningún puerto categorizado ni zona de bonificación. Jornada sinuosa en su primer tramo y llana en el segundo que otorga a los velocistas una de sus últimas oportunidades de brillar, con Matthew Brennan y el Team Visma como previsibles protagonistas.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimosexta etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 16 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:05 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:19 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 16 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 16 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.