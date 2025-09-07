Etapa 16 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 da paso a su tercera y última semana de competición este martes 9 de septiembre con la disputa su decimosexta etapa, que partirá desde Poio para finalizar en Mos.

Con 167,9 kilómetros y un desnivel positivo de 3.472 metros, la etapa 16 de la ronda española llevará al pelotón a enfrentarse a una jornada plagada de subidas y bajadas en el que destaca la presencia de cuatro puertos categorizados, concentrados en la segunda parte del recorrido.

Si bien es cierto que toda la etapa presenta un perfil quebrado, la acción se intensificará considerablemente con la ascensión al Alto de San Antoñino (3ª categoría). Si algún grupo reducido consigue llegar a este punto escapado, será muy difícil que el pelotón pueda darles caza en los tres siguientes puertos.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 16 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:12 horas (CET).

: 13:12 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:17 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 16 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.