Etapa 16 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la contrarreloj gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 abre el telón de su tercera semana de competición este martes 21 de julio con la disputa de la decimosexta de sus 21 etapas. Después de tomarse un merecido descanso tras unas jornadas montañosas de extrema dureza, la ronda gala presenta un trazado diseñado para que los especialistas sobre la 'cabra' puedan explotar sus virtudes.

Con inicio en Évian-Les-Bains y final en Thonon-Les-Bains, la etapa 16 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 26,1 kilómetros, 500 metros de desnivel y un puerto categorizado que se disputa bajo el formato de contrarreloj individual. La jornada presenta tres tramos muy diferenciados: uno en subida, otro en bajada y otro completamente llano que premiarán al aspirante más completo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 16 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 16 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 16 del Tour de Francia 2026?

Hora de primera salida: 13:00 horas (CEST)

Hora de última llegada aproximada: 17:50 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 16 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.