Etapa 16 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Carì por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, abre el telón de su última semana de competición este martes 26 de mayo con la disputa de la decimosexta de sus 21 etapas. La tercera semana en carreteras italianas empezará por todo lo alto, con una jornada de alta montaña que puede comenzar a decidir quién llegará a Roma vestido de rosa.

Con inicio en Bellinzona y final en Carì, la etapa 16 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 113 kilómetros y 3.000 metros de desnivel repartidos en cinco puertos categorizados. Entre todos ellos destaca el colosal Carì (1ª categoría, 11,7 km con rampas del 13%), ascenso final del día marcado en rojo por los aspirantes a la victoria en la general.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimosexta etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 16 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 16 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 16 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:45 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:14 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.