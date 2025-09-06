Etapa 15 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 se despide de su segunda semana de competición este domingo 7 de septiembre con la disputa su decimoquinta etapa, que partirá desde Vegadeo para finalizar en Monforte de Lemos.

Con 168,7 kilómetros a través de la media montaña gallega y un desnivel positivo de 3.287 metros, la etapa 15 de la ronda española llevará al pelotón a enfrentarse a un recorrido sinuoso en el que destaca la presencia de dos puertos categorizados.

El terreno por el que desarrollará la próxima jornada invita a pensar en ataques desde los primeros kilómetros, incluso durante la ascensión al Puerto a Garganta (1ª categoría). Los equipos de los velocistas deberán hacer un esfuerzo para controlarlas y poder llegar con garantías de victoria a un tramo final que se les antoja favorable.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 15 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 15 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:05 horas (CET).

: 13:05 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:17 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 15 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.