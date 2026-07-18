Etapa 15 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Plateau de Solaison gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 cierra el telón de su segunda semana de competición este domingo 19 de julio con la disputa de la decimoquinta de sus 21 etapas. Después de enfrentarse a una serie de jornadas de máxima exigencia, el pelotón acude a una etapa marcada en el calendario de todos los candidatos a la general antes de tomarse un descanso tan merecido como necesario.

Con inicio en Champagnole y final en lo alto del Plateau de Solaison, la etapa 15 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 183,9 kilómetros, 3.950 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Entre todas las dificultades de la jornada destaca el temible Plateau de Solaison (11,3 km al 9%), puerto de categoría especial con tramos infernales a más del 11% en cuya cima se encuentra la línea de meta

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 15 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 15 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 15 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:41 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 15 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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