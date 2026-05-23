Etapa 15 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, cierra el telón de su segunda semana en carreteras italianas este domingo 24 de mayo con la disputa de la decimoquinta de sus 21 etapas. Superado el colosal Pila, el pelotón afronta una jornada a priori tranquila antes de tormarse un merecido descanso.

Con inicio en Voghera y final en Milán, la etapa 15 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 157 kilómetros y apenas 200 metros de desnivel. La jornada, prácticamente llana, otorga una de las últimas oportunidades para que los más rápidos del pelotón acaparen los focos, con un nuevo duelo entre Magnier y Milán por la 'Maglia Ciclamino' como colofón final de la semana.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 15 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 15 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 15 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 13:40 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:16 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.