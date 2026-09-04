Etapa 14 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el ascenso a la Sierra de la Pandera gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 se adentra en la recta final de su segunda semana de competición este sábado 5 de septiembre con la disputa de la decimocuarta de sus 21 etapas. Tras la exhibición del maillot verde Wout van Aert desde la fuga, el pelotón se prepara para enfrentarse a una de las jornadas montañosas más desafiantes de la presente edición, en la que cualquier ataque promete tener incidencia en la ajustada carrera por el maillot rojo que actualmente pertenece a Enric Mas.

Con inicio en Jaén y final en Sierra de la Pandera, la etapa 14 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 154,5 kilómetros y cuenta con un total de tres puertos puntuable. El juez absoluto del día será la ascensión a la Sierra de la Pandera, puerto de primera categoría en cuya cima se encuentra la meta y puede terminar con las aspiraciones a la general de los corredores que sucumban en sus infernales rampas.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimocuarta etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 14 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 14 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 13:15 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:19 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 14 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 14 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.