Etapa 14 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la ascensión a La Farrapona gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 acoge los últimos coletazos de su segunda semana de competición este sábado 6 de septiembre con la disputa su decimocuarta etapa, que partirá desde Avilés para finalizar en lo alto de La Farrapona.

Con 135,9 kilómetros de puro recorrido asturiano y un desnivel positivo de 3.805 metros, la confección de la etapa 14, corta pero intensa, ofrece un escenario perfecto para que los escaladores puedan brillar. Con un sinfín de rampas y tres puertos categorizados, todo invita a pensar en la formación de una fuga por parte de los hombres importantes del pelotón.

Una vez superado el Alto de Tenebreo (3ª categoría), el momento más decisivo del día llegará con la ascensión de San Lorenzo (1ª categoría, 10,1 km al 8,5%). Este primer coloso actuará como filtro entre los favoritos antes de llegar a La Farrapona (1ª categoría, 16,9km al 5,9%), donde el primer ciclista que la corone puede dar un gran golpe en la general.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 14 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025?

Perfil de la etapa 14 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 14 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:30 horas (CET).

: 13:30 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:13 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 14 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

