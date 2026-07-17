CICLISMO
Etapa 14 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver la ascensión al Col du Haag gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la decimocuarta etapa del Tour de Francia y en qué canal de TV ver en abierto desde España
El Tour de Francia 2026 afronta los últimos coletazos de su segunda semana de competición este sábado 18 de julio con la disputa de la decimocuarta de sus 21 etapas. Después de superar el temible Ballon d'Alsace, el pelotón se prepara para enfrentarse a una de las jornadas más desafiantes de la presente edición.
Con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein, la etapa 14 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 155,3 kilómetros, 3.800 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Jornada que no dará tregua al pelotón, que se encontrará con el Grand Ballon al poco de comenzar a pedalear para posteriormente volver a enfrentarse al Ballon d'Alsace antes de encarar la ascensión final al Col du Haag.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 14 del Tour de Francia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 14 del Tour de Francia 2026?
- Hora de salida: 13:10 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:24 horas (CEST)
¿Dónde ver la etapa 14 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.
Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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