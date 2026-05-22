Etapa 14 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Pila por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, encara el final de su segunda semana en carreteras italianas este sábado 23 de mayo con la disputa de la decimocuarta de sus 21 etapas. La irrupción de una de las grandes jornadas de la presente edición apunta a sacudir por completo las jerarquias establecidas en la general.

Con inicio en Aosta y final en Pila, la etapa 14 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 133 kilómetros y 4.350 metros de desnivel repartidos en cinco puertos categorizados. Pese a ser corta en cuanto a kilometraje, la jornada no dará tregua alguna al pelotón, que se encontrará con el imponente Saint Barthélémy (1ª categoría, 15,8 km y rampas del 13%) nada más empezar y deberá lidiar con otros tres ascensos antes de encarar la subida final a Pila (1ª categoría, 16,5 km y rampas del 11%), puerto que promete dinamitar la carrera por la 'Maglia Rosa'.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimocuarta etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 14 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 14 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 14 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:55 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.