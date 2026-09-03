Etapa 13 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 encara la recta final de su segunda semana de competición este viernes 4 de septiembre con la disputa de la decimotercera de sus 21 etapas. Tras el desafío mayúsculo de Calar Alto, el pelotón se prepara para enfrentarse a una nueva etapa sinuosa que promete tener incidencia en la carrera por la general.

Con inicio en Almuñecar y final en Loja, la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 192,8 kilómetros y cuenta con un total de tres puertos categorizados. La presencia de Venta de la Cebada (1ª categoría) en los primeros compases dibuja una jornada que apunta a premiar a los más valientes.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 13 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 12:20 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:16 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 13 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.