Etapa 13 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver la etapa reina con final en l'Angliru gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 encara la recta final de su segunda semana de competición este viernes 5 de septiembre con la disputa su decimotercera etapa, la reina de la presente edición, que partirá desde Cabezón de la Sal para finalizar en la cima del temible L'Angliru.

Con 202,7 kilómetros de recorrido y unos desafiantes 3.964 metros de desnivel positivo, la etapa 13 requerirá de una buena gestión de esfuerzos para que los aspirantes a la victoria no se vacíen antes de cruzar la línea de meta, situada en la cima de uno de los grandes colosos de la presente edición.

Si bien es cierto que el grueso de la jornada no presenta especiales dificultades, la sucesión de kilómetros de la etapa más larga de la presente edición irá cargando las piernas del pelotón antes de la llegada del exigente examen final. Las tres dificultades montañosas del día, dos de primera categoría y la tercera de categoría especial, aparecen concentradas en los últimos 60 kilómetros.

Las ascensiones al Alto de la Mozqueta (1ª categoría, 6,3 km al 8,4%) y al Alto del Cordal (1ª categoría, 5,5 km al 8,8%) servirán como antesala del verdadero plato fuerte de la jornada. Sus 12,4 km al 9,7%, con rampas que llegan a alcanzar el 20%, sitúan al colosal Alto de L'Angliru como escenario ideal para que los aspirantes al maillot rojo puedan dar un 'hachazo' a la clasificación general.

¿Cuál es el perfil de la etapa reina de la Vuelta a España 2025?

Perfil de la etapa 13 de La Vuelta 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa reina de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 11:50 horas (CET).

: 11:50 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:14 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa reina de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

