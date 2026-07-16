Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LaporteUmoja GibsonLey Propiedad HorizontalEspaña Argentina palmarésFinal Mundial 2026Finalissima España y ArgentinaFinal Mundial descansoTercer y cuarto puesto Mundial 2026Erling HaalandMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialOlise Real MadridFecha regreso AlcarazMundial 2026 hoyClasificación Tour de Francia hoyEtapa 12 Tour de FranciaTour de Francia hoyLaporteMensaje LamineMarruecosAubameyangMáximos goleadores EspañaMercado de fichajesMaratonianoJordi BenlliureAleksandre TopuriaHermano LamineManuelaCareo Velada del Año IbaiParches MundialPartidos gratis MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialRockstar GTABarçaOutdoorGraviteoPobles
instagramlinkedin

CICLISMO

Etapa 13 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora empieza la decimotercera etapa del Tour de Francia y en qué canal de TV ver en abierto desde España

El perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026

El perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este viernes 17 de julio con la disputa de la decimotercera de sus 21 etapas. Después de dos jornadas consecutivas en las que los focos han apuntado hacia los velocistas, la ronda gala se prepara para dar paso a un tramo de competición que apunta a tener gran incidencia en la carrera por la general.

Con inicio en Dole y final en Belfort, la etapa 13 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 205,8 kilómetros, 2.400 metros de desnivel y dos puertos categorizados. El protagonista indiscutible de la jornada es el Ballon d'Alsace (1ª categoría, 8,9 km al 6,9%), uno de los grandes puertos de la presente edición y por el que pasan las opciones de los aspirantes a la victoria del día.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026

El perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 13 del Tour de Francia 2026?

  • Hora de salida: 13:10 horas (CEST)
  • Hora de llegada aproximada: 17:46 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 13 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
  2. ¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!
  3. Mbappé, contundente tras la derrota: 'Hay una enorme decepción. El fútbol no espera a nadie
  4. El Barça respira: todo resuelto Ter Stegen-Ajax y viaje inminente
  5. Inglaterra - Argentina: resumen, resultado y goles de la semifinal del Mundial
  6. Laporte y Cuti Romero, bazas del Barça para reforzar el central
  7. Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
  8. Francia explota tras la derrota contra España: 'Recibimos una lección técnica

Etapa 13 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Etapa 13 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Nevers a Chalon-sur-Saone, en vivo

Tour de Francia 2026 hoy, en directo: etapa 12 de Nevers a Chalon-sur-Saone, en vivo

La nueva vida de Carlos Sastre tras ganar el Tour de Francia: bicicletas, formación y proyectos vinculados al entorno rural de Ávila

La nueva vida de Carlos Sastre tras ganar el Tour de Francia: bicicletas, formación y proyectos vinculados al entorno rural de Ávila

Etapa 12 del Tour de Francia 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Etapa 12 del Tour de Francia 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

Pogacar, el ciclista que rueda por el Tour con 375.000 euros encima

Pogacar, el ciclista que rueda por el Tour con 375.000 euros encima

Así queda la clasificación de etapa y la general del Tour tras la etapa 11

Así queda la clasificación de etapa y la general del Tour tras la etapa 11

Susto de Pogacar en la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia: "Me he visto en el suelo"

Susto de Pogacar en la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia: "Me he visto en el suelo"

El Tour vuela y bate el récord de etapa más rápida de su historia

El Tour vuela y bate el récord de etapa más rápida de su historia