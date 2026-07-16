Etapa 13 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este viernes 17 de julio con la disputa de la decimotercera de sus 21 etapas. Después de dos jornadas consecutivas en las que los focos han apuntado hacia los velocistas, la ronda gala se prepara para dar paso a un tramo de competición que apunta a tener gran incidencia en la carrera por la general.

Con inicio en Dole y final en Belfort, la etapa 13 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 205,8 kilómetros, 2.400 metros de desnivel y dos puertos categorizados. El protagonista indiscutible de la jornada es el Ballon d'Alsace (1ª categoría, 8,9 km al 6,9%), uno de los grandes puertos de la presente edición y por el que pasan las opciones de los aspirantes a la victoria del día.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 13 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 13 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:46 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 13 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.