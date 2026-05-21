CICLISMO
Etapa 13 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza la etapa 13 del Giro de Italia y en qué canal de TV ver desde España
El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, encara el final de su segunda semana en carreteras italianas este viernes 22 de mayo con la disputa de la decimotercera de sus 21 etapas. Superado ya el ecuador de la competición, lo que suceda este fin de semana promete traer cambios en las jerarquías hasta ahora establecidas, especialmente en la carrera por la 'Maglia Rosa'
Con inicio en Alessandria y final en Verbania, la etapa 13 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 189 kilómetros y 1.400 metros de desnivel concentrados esencialmente en la mitad del trazado. Jornada de transición que culminará con una previsible llegada al sprint en el idílico Lago Maggiore en el que Magnier y Milán apuntan a protagonizar una nueva batalla con la 'Maglia Ciclamino' en juego.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la decimotercera etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 13 del Giro de Italia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 13 del Giro de Italia 2026?
- Hora de salida: 12:40 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:13 horas (CEST)
¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?
En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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